Галактионов ответил на вопрос о контракте Дзюбы

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов в беседе с журналистами высказался относительно возможного продления трудового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Автопродление? Такой пункт есть, ему нужно сделать некоторые вещи - раскрывать детали контракта не имею права. Самое главное на сегодня - это достижения команды», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 35-летний центрфорвард сыграл 20 поединков за «железнодорожников». Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице.