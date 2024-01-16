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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наши клубы вновь играют с иностранными: С кем российские команды встретятся на сборах

16 Января 2024 • 13:40 Комментировать

Российские клубы вышли из отпуска и отправились на тренировочные сборы. Уже известны соперники наших команд, среди которых не мало иностранных клубов. В текущей обстановке, когда ещё прошлой зимой соперники одни за другими отказывались играть с нашими командами не дают здраво порассуждать, состоятся ли все матчи уже этой зимой. Однако, мы расскажем, против кого наши команды сыграют, а вы, делайте выводы.

Европейцев в списке потенциальных соперников всё так же мало

Прошлой зимой российские клубы столкнулись с проблемами во время сборов, когда запланированные товарищеские матчи отменялись. Так, болгарский «Левски» отменил матчи-поединки против «Краснодара», «Спартака» и «Урала». Их соотечественники из «Берое» отказались играть с «Пари НН», хотя затем встретились с казанским «Рубином». Венгерский «Тисакечке» также отменил встречу с нижегородцами. В итоге российские клубы ограничились матчами с клубами из Азии, а также с представителями стран с так называемого постсоветского пространства: из Армении, Азербайджана, Казахстана. В этом году ситуация не слишком меняется.

По крайней мере пока у московского «Динамо» запланирована игра с болгарским «Ботевом» на 3 февраля. На следующий день ещё планируется матч с южнокорейским «Гангвоном», тоже представителем не самой дружественной страны. Другой клуб оттуда «Чонбук» на днях встретится с «Зенитом».

Жаль, что этой зимой сорвались многие матчи с сербскими командами. Изначально планировалось, что в Турции ЦСКА сыграет с «Партизаном». Также говорилось, что и «Динамо» может встретиться с белградцами. «Крылья Советов» должны были там же сыграть с «Вождовацем». Однако все этим матчи не состоятся. Дело в том, что Турция решила поставлять Косово беспилотники, и в Сербии местным клубам настоятельно посоветовали не ехать в указанную страну.

Предсезонные турниры

На зиму запланировано два предсезонных турнира. В ОАЭ с 2 по 14 февраля состоится Зимний кубок РПЛ, участие в котором примут московский «Спартак» и «Ростов». Их соперниками станут «Кайрат» из Казахстана и местный «Шабаб Аль-Ахли». Стоит отметить, что последний возглавляет Марко Николич, знакомый по работе с московским «Локомотивом». Кстати, «Шабаб Аль-Ахли» идёт третьим в таблице чемпионата ОАЭ. «Спартак» перед своим стартовым поединком на турнире проведёт ещё встречу с местной «Аль-Джазирой», за которую выступает бывший хавбек «красно-белых» Фернандо.

Примерно в эти же числа в Катаре пройдёт Кубок равноправия, который выглядит более представительным. «Зенит» поспорит за трофей с местным «Аль-Духаилем» (команду возглавляет Кристоф Галтье, а в составе выступает Фелиппе Коутинью), китайский «Шанхай Шеньхуа» (туда недавно перебрался Леонид Слуцкий) и прославленный «Сантос», который, правда, переживает не лучшие времена, вылетев из бразильской элиты.

В остальном все свои

В отсутствие еврокубков играть с иностранными командами интересно даже во время подготовительного периода. Однако по понятным причинам с этим проблемы. Из-за этого в основной массе наши команды и зимой продолжат играть друг с другом, либо с представителями арабских стран (при проведении сборов в ОАЭ и Катаре), либо с командами с постсоветского пространства.

«Динамо» из Самарканда 24 января сыграет с «Зенитом», а через неделю другой клуб из Узбекистана «Андижан» померится силами с ЦСКА. «Локомотив» сразится с армянским «Урарту», а их соотечественники из «Пюника» встретятся с «Крыльями Советов».

Жаль, что российские клубы не запланировали встречи с саудовскими клубами. Было бы здорово увидеть противостояние с коллективами Криштиану Роналду, Садио Мане и другими, но этого не случится. Вот и остаётся ЦСКА из семи матчей сразу шесть провести против соотечественников, причём три поединка – против представителей ФНЛ («Торпедо», «Родина» и «Химки»).

Роман Андреев


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