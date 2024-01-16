Филимонов: «Не удивлюсь, если Черчесов возглавит клуб РПЛ»

Экс-вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением касательно тренерских перспектив Станислава Черчесова, ныне находящегося без клуба.

«Черчесов каждый раз подтверждает свой уровень. Не удивлюсь, если он будет работать в каком-то клубе РПЛ. Черчесов - один из самых успешных российских тренеров за последнее время», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист покинул клуб после неудачного выступления в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.