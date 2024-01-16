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​Джикия поставил Кварацхелию на первое место в голосовании ФИФА за лучшего игрока

16 Января 2024 • 02:06 Комментировать

Капитан сборной России Георгий Джикия поучаствовал в голосовании за лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА. Любопытно, что Джикия не включил в топ-3 Эрлинга Холанна. Свою тройку лучших российский футболист сформировал так: Хвича Кварацхелия (5 очков), Лионель Месси (3 очка), Кевин де Брёйне (1 очко).

Стоит сказать, что Хвича Кварацхелия, которого Джикия поставил на первое место, сейчас представляет итальянский «Наполи». Ранее грузинский атакующий полузащитник поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».

Как известно, приз лучшему игроку года от ФИФА выиграл Лионель Месси.

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лионель Месси Сборная России Наполи Георгий Джикия Хвича Кварацхелия Эрлинг Холанн Виктор Осимхен ещё теги
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