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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ФИФА раскрыла, за каких игроков голосовал Карпин – Месси первый

16 Января 2024 • 02:01 Комментировать

Валерий Карпин как главный тренер сборной России поучаствовал в голосовании ФИФА за лучшего футболиста 2023 года. Выяснилось, что в тройке Карпина первым оказался Лионель Месси – аргентинец получил пять очков. На второе место рулевой российской национальной команды поставил Эрлинга Холанна, которому пошли три балла. Тройку Карпина замкнул Килиан Мбаппе, получивший один балл.

Напомним, что приз от ФИФА как лучшему футболисту 2023 календарного года выиграл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. С лета он выступает за «Интер Майами», который представляет МЛС. Действующий контракт Месси рассчитан до конца 2025 года. 

Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года

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Лионель Месси Валерий Карпин Сборная России Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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