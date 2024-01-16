Кто, если не он? Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, Гвардиола – лучшим тренером, а Эдерсон – голкипером

Международная федерация футбола (она же ФИФА) объявила фамилию лучшего игрока по итогам 2023 года. Церемония прошла в Лондоне, а награду, несмотря на поток инсайдерской информации, короновавшей Холанна, получил Лионель Месси.

Спросите, за какие заслуги? А мы ответим, что в декабре 2022 года Лео привел сборную Аргентины к званию лучшей команды мира. Спросите, при чём здесь 2022 год? И тут у нас есть ответ: футболисты получают награду за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Скажете, что финал чемпионата мира был 18 декабря 2022 года? Тут уже мы промолчим, ФИФА свой выбор сделала.

Лучший игрок 2023 года по версии ФИФА – Лионель Месси

И ещё в качестве аргументов есть статистика достижений: на чемпионате мира 2022 Месси забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон Лео провёл в «ПСЖ», выиграв чемпионат Франции и став лучшим ассистентом турнира (16 голевых передач).

Летом 2023 года Месси перешел в «Интер Майами», и уже с американским клубом выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды MLS и чемпионата Мексики. Для Лео этот трофей стал 44-м в карьере, что сделало его самым титулованным футболистом в истории. А в октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» - приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football. Теперь догнала Лионеля и награда от ФИФА.

Конкуренцию Лионелю Месси попытались составить Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе, но как мы видим, получилось не очень. Форварды «Манчестер Сити» и «ПСЖ» добили тройку сильнейших. Из достижений: Мбаппе дотащил сборную Франции до финала ЧМ-2022 и стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов). В том злосчастном финале он оформил хет-трик. А ещё выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ», стал лучшим бомбардиром (29 голов) и игроком турнира.

Холанд же собрал коллекцию трофеев повнушительнее. Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Стал рекордсменом АПЛ количеству голов за сезон (36) и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов), получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир сезона в Европе. Именно Эрлингу пророчили победу многие инсайдеры, но их прогнозы не сбылись.

Отметим, что в голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты. От сборной России голосовали Валерий Карпин и Георгий Джикия. Эта премия была учреждена в 2016-м, а в прошлом году лучшим футболистом мира по версии ФИФА тоже стал Лионель Месси.

Раздала ФИФА и другие награды. Лучшей футболисткой 2023 года стала Айтана Бонмати. из "Барселоны", "подрезавшая" Дженнифер Эрмосо из "Тигрес" и колумбийку Линду Кайседо, представляющую мадридский "Реал". В прошлом сезоне Бонмати стала чемпионкой Испании, победительницей Кубка и Суперкубка страны, а также стала победительницей женского мундиаля. Ранее 25-летняя футболистка взяла «Золотой мяч».

А лучшим наставником в женском футболе стала Сарина Вигман, тренировавшая сборную Англии. Тройку сильнейших замкнули Эмма Хейс и Хонатан Хиральдес.

Футболист «Ботафого Сан-Паулу» Гильерме Мадруга стал обладателем «Премии Пушкаша», именно он забил самый красивый гол 2023 года. В матче второго бразильского дивизиона против «Новоризонтино» он положил «ножницами» через себя из-за пределов штрафной площади. В топ-3 также попали форвард «Брайтона» Хулио Энсисо и вингера «Спортинга» Нуну Сантуша. Ещё и сборная Бразилии получила награду ФИФА за честную игру.

Лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА – Эдерсон

Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон признан лучшим голкипером 2023 года по версии ФИФА. Вратарь «горожан» опередил марокканца Яссина Буну и бельгийца Тибо Куртуа. Эдерсон впервые в карьере получил награду от Международной федерации футбола, но не попал в символическую сборную года, уступив место как раз Тибо Куртуа.

Вратарь сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Мэри Эрпс признана лучшим голкипером в женском футболе. Она опередила австралийку Маккензи Арнольд и чемпионку мира Каталину Коль из Испании.

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Лучший тренер 2023 года по версии ФИФА – Хосеп Гвардиола

Лучшим тренером 2023 года признан Хосеп Гвардиола, что совсем неудивительно. Обо всех успехах «Манчестер Сити» мы рассказывали выше, несложно догадаться, что Пеп приложил к ним руку. Испанец опередил Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи», а ныне сборная Италии). В пятёрку номинантов также попали Анге Постекоглу («Селтик» и «Тоттенхэм») и Хави («Барселона»).

Символическая сборная 2023 года по версии ФИФА

Ну и в завершении давайте зафиксируем символическую сборную 2023 года по версии ФИФА: Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»). Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш и Джон Стоунс (все - «Манчестер Сити»). Полузащитники: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд и «Реал»). Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» и «Интер Майами»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Какая-то невероятная схема 3-4-4, смогут ли обыграть хоть один сбалансированный топ-клубы, как думаете?