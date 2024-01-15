Стало известно, сколько «Локомотив» заработает на продаже Конти

Вечером понедельника появилась новость от Сесара Луиса Мерло о том, что защитник «железнодорожников» Херман Конти будет продан в аргентинский «Расинг».

Как сообщает знакомый с ситуацией источник «Чемпионата», «Локомотив» заработает на своём активе 1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что с новым клубом Херман подпишет трудовое соглашение до конца 2026 календарного года. За «Локомотив» этот легионер сыграл всего несколько матчей с момента перехода в московский клуб прошлой зимой и отметился одним голевым действием, а именно ассистом. В этом сезоне Конти отправился в аренду в «Колон».