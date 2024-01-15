Источник: «Локомотив» продал Конти в аргентинский «Расинг»

Столичный «Локомотив» продал защитника Хермана Конти в аргентинский «Расинг». Об этом повествует в своих соцсетях журналист Сесар Луис Мерло. Сначала новичку аргентинского клуба предстоит пройти медосмотр, а уже после он подпишет контракт на два с половиной года, до декабря 2026 года.

Напомним, что в конце лета прошлого года Конти стал игроком «Колона» из Аргентины. В «Локомотиве» легионер оказался прошлой зимой, но за московский клуб он сыграл лишь в пяти официальных матчах прошлого сезона, оформив в них один ассист.

Контракт с «Локомотивом» Конти подписал в момент перехода до лета 2025 года.