Гладилин: «Зенит» купил Артура для усиления

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансфере вингера Артура из «Палмейраса» в «Зенит».

«Они купили его для усиления. Бразильским игрокам возраст позволяет еще прогрессировать и уехать в другие, более сильные чемпионаты в течение ближайшего времени. Так что «Зенит» поступает верно», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

По мнению Гладилина, «сине-бело-голубые» будут использовать трансферную стратегию, аналогичную с продажей Малкома в «Аль-Хиляль».

Напомним, что Артур перешёл в «Зенит» 8 января, подписав контракт с клубом из «Северной столицы» до 2027 года. Сумма трансфера чемпиона Бразилии составила 15 миллионов евро.