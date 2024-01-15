Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кравцов парой фраз охарактеризовал Роберта Морено

15 Января 2024 • 22:51 Комментировать

В декабре кризисный «Сочи» возглавил бывший тренер «Гранады», «Монако» и сборной Испании Роберт Морено. Полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов охарактеризовал нового тренера своей команды.

«К нам пришел европейский тренер со своей философией. Мне нравится его подход. Думаю, благодаря нему мы сможем выигрывать матчи и подниматься выше в таблице», - говорит Кравцов телеканалу «Матч ТВ».

Сейчас у «Сочи» 11 очков и 16-е место турнирной таблицы РПЛ. В первых матчах после возобновления чемпионата в марте сочинцы сначала съездят в гости к прямому конкуренту в лице «Балтики», а после примут дома московский «Локомотив».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено Кирилл Кравцов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола ​Клуб Месси отказал «Барселоне»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Реал» может продать Винисиуса - названа причина Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона»
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
23:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Локомотив» заработает на продаже Конти
23:08 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Локомотив» продал Конти в аргентинский «Расинг»
23:03 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Зенит» купил Артура для усиления
22:51 · Россия. Премьер-лига
Кравцов парой фраз охарактеризовал Роберта Морено
22:46 · Россия. Премьер-лига
Кравцов объяснил расставание «Сочи» с двумя нападающими
22:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв верит, что ЦСКА завоюет медали РПЛ в 2024 году
22:39 · Россия. Премьер-лига
Гладилин предсказал будущее Ахметова в «Зените»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин сравнил составы «Локомотива» разных лет
22:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк объяснил, почему Шапи предпочёл греческий чемпионат игре в РПЛ
22:28 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев предрекает Ахметову скамейку запасных «Зенита»
22:21 · Россия. Премьер-лига
«За ним приходилось носиться»: Быстров назвал самого сложного соперника в карьере 1
22:12 · Россия. Премьер-лига
Заика рассказал о состоянии игроков «Сочи» после отпуска
22:00 · Россия. Премьер-лига
Васютин точно доиграет сезон в «Зените»
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» скоро представит троих новичков линии атаки
21:34 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о жесте Медведева: «Он это сделал не со злобой, простим его» 2
Все новости
Рекомендуем