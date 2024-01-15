Кравцов парой фраз охарактеризовал Роберта Морено

В декабре кризисный «Сочи» возглавил бывший тренер «Гранады», «Монако» и сборной Испании Роберт Морено. Полузащитник сочинцев Кирилл Кравцов охарактеризовал нового тренера своей команды.

«К нам пришел европейский тренер со своей философией. Мне нравится его подход. Думаю, благодаря нему мы сможем выигрывать матчи и подниматься выше в таблице», - говорит Кравцов телеканалу «Матч ТВ».

Сейчас у «Сочи» 11 очков и 16-е место турнирной таблицы РПЛ. В первых матчах после возобновления чемпионата в марте сочинцы сначала съездят в гости к прямому конкуренту в лице «Балтики», а после примут дома московский «Локомотив».