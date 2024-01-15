Кравцов объяснил расставание «Сочи» с двумя нападающими

Молодой полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал и объяснил расставание сочинского клуба с двумя форвардами. Напомним, что на днях южан покинули Георгий Мелкадзе и Иван Игнатьев. Первый точно продолжит карьеру в Грузии в рядах батумского «Динамо».

«Думаю, нам не хватало бомбардира. Поэтому и расстались с двумя центрфорвардами. Нападающие должны забивать голы, а у нас нападающие мало забили», - делится Кравцов с телеканалом «Матч ТВ».

Отметим, на двоих Игнатьев и Мелкадзе оформили два гола за первую часть сезон.

Также команду может покинуть с огромной вероятностью и Лука Джорджевич, но об уходе черногорца из клуба сказано официально пока не было.