Пономарёв верит, что ЦСКА завоюет медали РПЛ в 2024 году

Ветеран столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв полагает, что «красно-синие» вполне могут завоевать медали РПЛ в этом сезоне.

«С таким составом весной «армейцы» могут побороться за тройку призеров. У команды добротная игра и подбор игроков отличный, жду борьбы за второе-третье место. На первое мы не потянем, надо доукомплектоваться», - делится Пономарёв для «Газеты.Ру».

Сейчас у ЦСКА восьмое место турнирной таблицы и 28 баллов, столько же у казанского «Рубина».

Напомним, что перед возобновлением прошлого сезона ЦСКА шёл на пятом месте, однако по ходу весны клуб совершил рывок на вторую строчку, а в июне завоевал Кубок России.