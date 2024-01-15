Гладилин предсказал будущее Ахметова в «Зените»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал подписание Ильзата Ахметова петербургским «Зенитом».

«Ильзат — парень талантливый, будущее в новой команде будет зависеть от того, как он сможет проявить себя. В «Зените» уже есть костяк игроков, места ему там нет. Он будет эпизодически появляться на поле, будет в каких-то матчах выходить на замену», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

По его мнению, покупка трёх бразильцев зимой и сформированный состав не позволят Ахметову выходить в основе «сине-бело-голубых».

Напомним, что Ильзат Ахметов стал игроком «Зенита» в январе 2024 года, перейдя из «Краснодара».