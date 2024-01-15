Руслан Нигматуллин сравнил составы «Локомотива» разных лет

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин сравнил составы «железнодорожников» начала 2000-х и нынешний подбор игроков.

«Смог ли бы хоть кто-то из нынешнего состава «Локомотива» заиграть в нашем коллективе? Не хочется никого обижать, поэтому я не буду сравнить этих игроков, но скажу лишь, что для меня именно мои одноклубники всегда будут самыми лучшими», — приводит слова экс-голкипера «РБ Спорт».

Также Нигматуллин отметил, что при нём «железнодорожники» имели потрясающий состав.

Руслан Нигматуллин выступал в футболке «Локомотива» с 1998 по 2001 год, а также в 2004 году. На его счету одно «золото» российского чемпионата.