Селюк объяснил, почему Шапи предпочёл греческий чемпионат игре в РПЛ

Дмитрий Селюк, футбольный агент рассказал, почему нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов решил продолжить карьеру в «Арисе» из города Салоники. Этот клуб является середняком чемпионата Греции.

«Просто если футболист играет в России, про него тяжело собрать материал. А в Греции вся его статистика», - пояснил Селюк для Metaratings, добавив, что никаких политических моментов тут искать не стоит.

Напомним, что в конце этого сезона у Сулейманова с «Краснодаром» заканчивается контракт. В позапрошлом сезоне Шапи выступал в Турции за «Гиресунспор», а в прошлом – в Израиле за «Хапоэль» из города Беэр-Шева.