Борис Игнатьев предрекает Ахметову скамейку запасных «Зенита»

Советский и российский тренер Борис Игнатьев считает, что в питерском «Зените» новичок команды Ильзат Ахметов осядет на скамейке запасных и не сможет выходить в старте. Просто потому, что своих более звёздных конкурентов он не в состоянии вытеснить из основы.

«Прямо сейчас я не вижу, он мог как-то переиграть Клаудиньо и Вендела в борьбе за основу. В «Краснодаре» чаще всего он выходил на замену и появление на поле часто меняло ситуацию и приносило пользу», - делится Игнатьев с «Газетой.Ру», добавив, что судьба Ильзата в новом клубе полностью зависит от него.

Ранее Ахметов попросил болельщиков «Краснодара» не держать на него зла за переход в стан прямого конкурента за золотые медали.