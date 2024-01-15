«За ним приходилось носиться»: Быстров назвал самого сложного соперника в карьере

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал своего самого сложного оппонента на футбольном поле за время карьеры. Им оказался бывший универсал питерского «Зенита» и других клубов Юрий Жирков.

«За ним носиться приходилось. В любом другом матче я хотя бы мог бегать вперед, а тут я бегал за ним. Тяжело было», - вспоминает Владимир для телеканала «Матч ТВ».

Жирков завершил свою карьеру в 2022 году, его последним клубом были «Химки» из Подмосковья.

Ранее Быстров назвал единственного тренера в карьере, работать с которым ему было очень некомфортно. Благо, работать вместе им пришлось всего лишь полгода в одном клубе с Северного Кавказа.