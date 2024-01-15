Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал трансферную политику «Краснодара».

«У «Краснодара» нет громких подписаний. Переживать на этот счёт не стоит. Я думаю, они ещё будут. Это не напрягает, абсолютно. «Краснодар» выбрал правильную выжидательную позицию. Я думаю, что разговоры о новых игроках уже ведутся. Просто нет открытости. Но чуть позже, я думаю, мы узнаем обо всем. В марте будут новые игроки в клубе.

Нельзя говорить, что мы прям увидим обновленный «Краснодар». То есть много усилений все же ждать не стоит. Но 2-3 позиции в клубе точно укрепят, как мне кажется», - сказал Деменко.