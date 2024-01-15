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Заика рассказал о состоянии игроков «Сочи» после отпуска

15 Января 2024 • 22:12 Комментировать

Один из старожилов «Сочи» Кирилл Заика рассказал, в каком состоянии игроки команды вернулись из отпуска.

«По первой тренировке было видно, что команда уже в ином состоянии в психологическом плане. Новый тренер — больше про эмоции и мотивацию, ситуация в таблице заставляет каждого из нас выжимать максимум», - делится Заика с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что готовиться к продолжению сезона сочинский клуб будет под руководством Роберта Морено. Именно «Сочи» занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы РПЛ и пока является главным кандидатом на понижение в классе. Ранее состав команды покинули Георгий Мелкадзе и Иван Игнатьев, очень близок к этому Лука Джорджевич.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Заика
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