Васютин точно доиграет сезон в «Зените»

Голкипер питерского «Зенита» Александр Васютин точно завершит текущий сезон в составе своей команды. Об этом рассказал его агент Александр Дубровин.

«Пока у нас такой план. Есть к Александру интерес от других клубов РПЛ? Есть, причем очень давно, но у него контракт», - говорит агент «Спорту День за Днём».

Васютин находится в системе «Зенита» пятый год, с лета 2019 года. Правда, регулярной игровой практики у голкипера очень мало – он в этом сезоне вышел на поле лишь в пяти матчах, в которых пропустил семь голов суммарно и дважды отыграл «на ноль». Конкурентами Васютина являются Михаил Кержаков и Денис Адамов.