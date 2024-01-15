Бывший спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию о том, что итальянские клубы не могут подписывать футболистов из России.

«В Италии запретили подписывать российских игроков? Я впервые об этом слышу», - рассказал экс-функционер «орлов» в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент Алексей Сафонов рассказал о запрете, отвечая на вопрос о сорвавшемся переходе нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина в «Болонью».

Напомним, что с февраля 2022 года все клубы и сборные из России отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.