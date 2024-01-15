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«Сочи» скоро представит троих новичков линии атаки

15 Января 2024 • 21:39 Комментировать

Аутсайдер текущего сезона РПЛ, «Сочи» в скором времени представит трёх новых футболистов атаки. Об этом сообщил тренер вратарей команды Дмитрий Бородин.

Ранее Бородин рассказал, что ещё один нападающий южан, Лука Джорджевич с большой вероятностью покинет клуб вслед за Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе, так как не пришёл на собрание команды.

«Сегодня были другие нападающие [вместо Джорджевича], которые будут представлены скоро на нашем сайте. Это три футболиста атакующего плана», - поясняет Бородин телеканалу «Матч ТВ».

В декабре у руля южан встал новый главный тренер Роберт Морено.

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Дмитрий Бородин Сочи
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