«Сочи» скоро представит троих новичков линии атаки

Аутсайдер текущего сезона РПЛ, «Сочи» в скором времени представит трёх новых футболистов атаки. Об этом сообщил тренер вратарей команды Дмитрий Бородин.

Ранее Бородин рассказал, что ещё один нападающий южан, Лука Джорджевич с большой вероятностью покинет клуб вслед за Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе, так как не пришёл на собрание команды.

«Сегодня были другие нападающие [вместо Джорджевича], которые будут представлены скоро на нашем сайте. Это три футболиста атакующего плана», - поясняет Бородин телеканалу «Матч ТВ».

В декабре у руля южан встал новый главный тренер Роберт Морено.