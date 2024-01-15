Хаджи – о жесте Медведева: «Он это сделал не со злобой, простим его»

Бывший администратор столичного «Спартака» Александр Хаджи оценил недавнее из видео питерского «Зенита», на котором Александр Медведев показывает Клаудиньо жест, который мог многим показаться неприличным, ударяя кулаком о запястье.

«Клаудиньо, видимо, языка не знает, и Медведев жестами русскими настраивает его. Ничего страшного, людей настраивают по-разному», - говорит Хаджи «Спорт-Экспрессу».

Отметим, что сейчас видеозапись уже удалена.

«Простим его. Медведев — человек экспансивный», - добавляет Хаджи про Медведева, добавив, что тот очень много делает для своей команды.

Ранее сам главный герой видео объяснил свой жест.