Агент Никиты Медведева рассказал о переговорах с «Ростовом»

Андрей Талаев, представитель голкипера «Ростова» Никиты Медведева, высказался о возможном продлении контракта вратаря с нынешним клубом.

«Пока переговоров по новому контракту Медведева не было, но приоритет всё равно остаться в «Ростове», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне на счету вратаря семь матчей, в которых Никита пропустил девять голов. В составе «Ростова» Медведев выступает с 2022 года, ранее представляя «жёлто-синих» с 2016 по 2017 год. Соглашение Никиты действует до 2024 года.