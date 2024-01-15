Джорджевича не было на командном собрании «Сочи»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, что сегодня, 15 января форварда Луки Джорджевича не было на собрании клуба.

«По моей информации, сегодня Джорджевича не было на собрании команды. Я так понимаю, что, если он не приехал, возможно, ему ищут варианты», - делится Бородин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, ранее с «Сочи» официально попрощались два форварда. Первый из них это Георгий Мелкадзе, который перебрался в батумское «Динамо», а второй – Иван Игнатьев, который пока не обрёл себе новый клуб.

29-летний черногорец в этом сезоне забил два гола и отдал четыре ассиста в 14 матчах за южан.