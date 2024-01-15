Черчесов рассказал, какие трудности ждут Севикяна в «Ференцвароше»

Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, с какими трудностями пока неофициальный новичок клуба Эдгар Севикян может столкнуться в венгерском топ-клубе.

«Ференцварош» всегда на ведущих ролях. Плюс команда очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей там. Сейчас, видимо, станет 21», - делится Черчесов для «Чемпионата».

Напомним, что переход Севикяна в венгерский клуб – уже почти завершённая и многими признанная история. Игрок уже улетел на медосмотр в Венгрию. Черчесов был уволен из этого клуба летом 2023 года.