​Камоцци высказался об оскорбительном жесте Медведева в адрес «Спартака»

Франко Камоцци, который в своё время в «Спартаке» был советником Леонида Федуна, высказался об оскорбительном жесте Александра Медведева в адрес московского клуба.

«Поступок руководителя «Зенита» - это неправильно, но, к сожалению, это часть футбола. Не знаю, почему они каждый раз делают это в отношении «Спартака». РФС должен в это вмешаться», - цитирует Камоцци Sport24.

Камоцци также отметил, что Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова не стали бы демонстрировать такие жесты по отношению к «Зениту», поскольку являются воспитанными людьми.

Ранее Александр Медведев сообщил, что он не имел в виду ничего оскорбительного, когда делал такой жест.