Новичок «Зенита» Артур напомнил Ерохину Малкома

Новичок питерского «Зенита», вингер Артур, который перебрался в Питер из «Палмейраса», напомнил полузащитнику команды Александру Ерохину бывшую звезду «сине-бело-голубых», а именно бразильского форварда-голеадора Малкома Филипе.

«Чем-то похож на Малкома. Тоже левша, тоже удобно отыгрываться в центр. Наверное, это взаимодействие и вспомнилось с тех времен, когда футболист похожего амплуа был у нас в команде», - рассуждает Артур для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Малком перебрался в саудовский «Аль-Хиляль» минувшим летом и теперь зажигает на Ближнем Востоке. Одной из главных проблем «Зенита» в первой части сезона эксперты называли отсутствие именно Малкома.