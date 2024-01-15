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​Стало известно, почему «Зенит» опубликовал скандальное видео с жестом в адрес «Спартака»

15 Января 2024 • 20:57 Комментировать (1)

Вечер понедельника в российском футболе перестал быть томным после того, как «Зенит» опубликовал видео, на котором Александр Медведев, глава правления клуба, показывает Клаудиньо оскорбительный жест в адрес «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», публикация этого видео не была согласована руководителями «Зенита». Питерский клуб опубликовал ролик по ошибке, поскольку не до конца оценил его содержимое.

Источник отмечает, что как только видео стало обсуждаемым, в «Зените» решили удалить видео.

Ранее Медведев объяснил свой жест. Глава правления «Зенита» считает, что люди подумали совсем не то, что он имел в виду.

Руководитель «Зенита» жестом оскорбил «Спартак»

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wertygaz
15 Января 2024 в 21:11
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