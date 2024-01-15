Агент Тимошенко: Переговоры о трансфере из «Родины» ведутся

Олег Ерёмин, представитель нападающего «Родины» Ивана Тимошенко, рассказал о будущем футболиста московского клуба.

«Пока трансфер не состоялся, но переговоры ведутся. Пока готовится в составе «Родины», у него контракт с этим клубом», — приводит слова агента «РБ Спорт». Ерёмин отметил, что возможность продления контракта зависит от того, где нынешний коллектив Тимошенко будет выступать в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Тимошенко стал автором 20 забитых мячей в 20 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда, интерес к которому проявляет ЦСКА, в 900 тысяч евро.