​Руководитель «Зенита» Медведев объяснил свой жест в адрес «Спартака»

Видео с жестом Александра Медведева в адрес «Спартака» наделало немало шума в российском футбольном обществе. Глава правления «Зенита» объяснил, что он пытался показать Клаудиньо своим жестом.

«Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»? Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

«Зенит» уже начал подготовку ко второй части сезона. Первый зимний учебно-тренировочный сбор команда Сергея Семака проводит в Абу-Даби.

Добавим, что «Зенит» после восемнадцати туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место, а «Спартак» - пятое.

​Руководитель «Зенита» жестом оскорбил «Спартак»