«Зенит» убрал видео с оскорбительным жестом в адрес «Спартака»

В российском футбольном обществе обсуждают оскорбительный жест в адрес «Спартака» со стороны Александра Медведева – главы правления питерского «Зенита». Любопытно, что «сине-бело-голубые» убрали это видео вскоре после того, как оно наделало шума.

В настоящий момент «Зенит» готовится ко второй части сезона в Абу-Даби. В рамках первого зимнего сбора команда Сергея Семака проведёт несколько товарищеских матчей, расписание которых уже было обнародовано.

Остаётся добавить, что после восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице.

​Руководитель «Зенита» жестом оскорбил «Спартак»