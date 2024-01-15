Агент: «Чистяков уже тренируется в «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что его клиент уже тренируется в новом клубе, а также поделился подробностями перехода Дмитрия в стан аутсайдера РПЛ.

«Дмитрий уже в «Сочи». Сегодня у них должна пройти первая тренировка. Не знаю, кто писал, что из российских команд Чистяков мог перейти только в «Сочи». Это неправда», - говорит Талаев порталу Metaratings.

Напомним, что Чистяков усилил сочинский клуб в рамках арендного соглашения до конца этого сезона. «Сочи» идёт лишь на 16-м месте турнирной таблицы РПЛ.