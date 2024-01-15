«Сочи» этой зимой расстанется с одним из своих защитников, Игорем Юргановым. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Юрганову 30 лет, он является одним из ветеранов клуба в текущем его составе. В «Сочи» футболист находится с июля 2018 года, а его текущий контракт с аутсайдером РПЛ рассчитан до окончания текущего сезона.

Всего в рамках сезона-2023/24 Игорь не может похвастаться игровой практикой. У него лишь девять выходов на поле в официальных играх, голевыми действиями он в них не отметился.

В декабре в «Сочи» пришёл новый главный тренер Роберт Морено. Ранее клуб официально расстался с другим защитником, Артёмом Мещаниновым.