Быстров обвинил Гаджиева в трусости

Бывший российский футболист Владимир Быстров вспомнил свой период выступлений за махачкалинский «Анжи». Дело было в 2014 году: тогда Быстров вместе с группой известных игроков в лице Александра Алиева, Фёдора Смолова и других перешёл в «Анжи», чтобы спасать от вылета тонущий клуб. Но миссия провалилась. Тренировал тогда махачкалинцев Гаджи Гаджиев.

«Мне было комфортно со всеми, за исключением Гаджи Гаджиева в «Анжи». Потому что этот футбол в пять защитников… Это трусость… Этот стиль для меня трусливый, я не привык так играть», - вспоминает Быстров для телеканала «Матч ТВ».

Тогда Быстров сыграл за «Анжи» 11 матчей и забил один гол.