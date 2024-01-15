Смородская считает, что Глушаков может усилить «Ростов»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

Напомним, 36-летний футболист отправился на первый сбор вместе с донской командой, чтобы набрать форму к возобновлению сезона.

«Может ли помочь Глушаков «Ростову»? Ну, наверное, может. Пусть на него Валерий Георгиевич посмотрит и решит! Будет ли это один из последних клубов в его карьере? Конечно, без сомнения!» — приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Первую часть сезона Глушаков провел в костромском «Спартаке», где сыграл в семи матчах Второй лиги и отметился одной результативной передачи. На данный момент российский хавбек является свободным агентом.