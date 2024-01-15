​Руководитель «Зенита» жестом оскорбил «Спартак»

«Зенит» в Абу-Даби начал подготовку ко второй части сезона. Пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала видео, на котором глава правления клуба Александр Медведев приветствует футболистов.

В какой-то момент Медведев обнял Клаудиньо и задал вопрос, как у него дела. «Хорошо», - ответил бразилец на русском языке.

Дальше глава правления «Зенита» спросил, готов ли Клаудиньо, подразумевая вторую часть сезона. Медведев произнёс слово «Спартак» и показал не самый приличный, даже оскорбительный жест.

Вопрос руководителя «Зенита» к Клаудиньо можно адаптировать так: «Готов ли ты надрать задницу «Спартаку»?