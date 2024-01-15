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«Ахмат» вернёт бразильского легионера в «Крузейро» раньше окончания аренды

15 Января 2024 • 19:27 Комментировать

Грозненский «Ахмат» вернёт в «Крузейро» Даниэля Жуниора раньше окончания срока аренды бразильского футболиста. Об этом сообщил Ахмед Айдамиров, гендиректор «Ахмата».

«Пришли к соглашению с «Крузейро» и расторгаем арендное соглашение досрочно», - подтвердил Айдамиров факт «Спорт-Экспрессу».

Статистика молодого 21-летнего бразильца после перехода в чеченский клуб в конце прошлого трансферного окна печальна. Он сыграл за «Ахмат» всего лишь в семи матчах и не смог отличиться результативными действиями.

«Ахмат» по итогам первой части сезона РПЛ занимает лишь 13-е место турнирной таблицы с 17 баллами.

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