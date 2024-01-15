Агент Тюкавина: «Болонья»? В Италии командам запретили подписывать российских игроков

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о несостоявшемся переходе игрока в «Болонью».

«Мы с «Динамо» продлили контракт. Раз Тюкавин принял такое решение, то зачем говорить о том, что было раньше? Мы идем вперед, не нужно оглядываться назад», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что в летнее трансферное окно правительство запретило итальянским командам приглашать российских футболистов.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.