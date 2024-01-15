Деменко не считает уход Чистякова потерей для «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко ответил на вопрос, станет ли предстоящий переход защитника Дмитрия Чистякова в «Сочи» потерей для «сине-бело-голубых».

«Я бы не сказал, что это прям потеря. Другое дело, «Зенит» в любом случае понимает, что у него есть на эту позицию футболисты. В чем-то он не устраивает тренера», — приводит слова Деменко «ВсеПроСпорт».

Напомним, 30-летний Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Чистякова составляет два миллиона евро.