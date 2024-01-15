«Факел» первым из клубов РПЛ провёл товарищеский матч на сборах

Воронежский «Факел» стал первым из клубов Российской премьер-лиги, который провёл этой зимой на сборах товарищеский поединок. В Турции команда Сергея Ташуева сыграла с клубом из Азербайджана, «Сабаилом» и одержала минимальную победу – 1:0. Единственный гол «огнеопасным» точным ударом принёс Никита Моцпан во втором тайме.

Напомним, что все свои сборы этой зимой «Факел» проведёт в Турции на берегу Средиземного моря. На очереди, 19 января у «Факела» матч с «Насафом», что представляет Узбекистан.

В турнирной таблице РПЛ «Факел» идёт на 11-м месте с 21 баллом по итогу 18 сыгранных туров.