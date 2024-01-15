Колосков назвал главного претендента на чемпионство

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о борьбе за золотые медали в текущем сезоне чемпионата России.

«У кого преимущество в чемпионской гонке? У команды, которая идет на первом месте. Они же не просто так туда попали. Чемпионство «Краснодара» вполне реально», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

При этом функционер считает, что «Зенит» не даст «быкам» спокойно забрать титул РПЛ.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, заработав 38 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в копилке 36 зачетных баллов.

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский клуб.