Силкин назвал потенциальный уход Нгамалё потерей для «Динамо»

Игрок атаки московского «Динамо» Муми Нгамалё может покинуть «бело-голубых». По последним новостям, интерес к игроку проявляет клуб из Бундеслиги, «Майнц», а также ряд других команд из Турции и Греции.

Бывший тренер динамовцев Сергей Силкин оценил потенциальную потерю динамовцами игрока.

«В этом сезоне показывает качественный футбол в составе команды. Мне нравится, как он играет, думаю, что он на своём месте сейчас», - говорит Силкин для Legalbet, добавляя, что в случае ухода Нгамалё «Динамо» потеряет в атаке.

Вингер в этом сезон оформил три гола и четыре ассиста в 21 официальном матче за динамовцев.