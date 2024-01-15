В «Спартаке» возрождается вторая команда. Один из актуальных вопросов заключается в том, каким будет бюджет второй команды «красно-белых». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», информация из прессы о бюджете «Спартака-2» в 20 миллионов рублей не является правдивой.

По нашим данным, бюджет «Спартака-2» будет как минимум в пять раз больше упоминаемой суммы – то есть он составит как минимум 100 миллионов рублей.

Добавим, что первая команда «Спартака» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь очков.