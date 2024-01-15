Бушманов пожелал удачи Дмитрию Комбарову, который возглавит «Спартак-2»

Бывший тренер системы московского «Спартака» Евгений Бушманов порассуждал о Дмитрии Комбарове, бывшем защитнике «красно-белых», который близок к назначению в «Спартак-2».

«Дима — спартаковец, много лет провел в команде. Он знает клуб, его все знают. Так что хочется пожелать ему удачи», - делится Бушманов для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, в конце 2023 календарного года сам Бушманов заявлял о том, что хотел бы возглавить дубль «красно-белых», что возрождается из пепла и будет выступать во Второй лиге Б, низшей лиге профессионального футбола России. Закрыли «Спартак-2», чтобы потом снова возродить, в конце позапрошлого сезона.