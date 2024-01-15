Тихонов не будет приглашать в «Енисей» молодых спартаковцев

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос о том, будет ли он приглашать в команду молодых игроков из системы московского «Спартака», которые не имеют достаточного количества игровой практики в своём клубе.

«Сейчас для этого заново создается «Спартак‑2». Молодые спартаковцы должны там играть. У нас в «Енисее» четыре очка от зоны вылета, зачем мне обкатывать молодых спартаковцев?», - говорит Тихонов для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил специалист, «Енисей» будет рассматривать в качестве усиления тех игроков, которые могут дать результата здесь и сейчас.

У сибиряков после первой части сезона в Мелбет-Первой лиге всего лишь 10-е место турнирной таблицы.