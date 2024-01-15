Тетрадзе считает, что Мелкадзе перезагрузит карьеру в батумском «Динамо»

На днях форвард Георгий Мелкадзе официально покинул «Сочи», в составе которого выступал последние годы карьеры. Футбольный тренер Омари Тетрадзе объяснил следующий шаг в карьере Георгия, а именно переход в батумское «Динамо».

«Это хорошая возможность перезагрузить свою карьеру, заявить о себе в Европе. Этот клуб играет в еврокубках. Задачи и амбиции у команды большие», - цитирует Тетрадзе Legalbet.

Мелкадзе в этом сезоне сыграл за «Сочи» в 11 матчах, в которых отличился лишь одной голевой передачей. За южан Георгий выступал два года – с января 2022 года.

Отметим, что Георгий является воспитанником академии московского «Спартака».