Президент «Урала» высказался о будущем Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о будущем вратаря команды Ильи Помазуна.

Напомним, 27-летний голкипер выступает за екатеринбургский клуб на правах аренды. Контракт игрока принадлежит ЦСКА.

«У Ильи контракт как был с ЦСКА, так и остается, у нас он в аренде четвертый сезон. Мы не можем решать за «армейцев» или за самого Илью. Как они решат, так и будет», — цитирует Иванова пресс-служба екатеринбуржцев.

В текущей кампании Помазун провел 22 матча с учетом всех турниров, в которых пропустил 32 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице элитного российского чемпионата, имея в активе 19 набранных очков.