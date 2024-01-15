​«Зенит» опубликовал расписание матчей первого сбора

Питерский «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона на зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби. Пресс-служба «сине-бело-голубых» в понедельник обнародовала расписание товарищеских матчей первого сбора.

21 января, 15:00. «Зенит» - «Динамо» (Самарканд);

24 января, 17:00. «Зенит» - «Чонбук»;

27 января, 17:00. «Зенит» - «Урал»;

28 января, 14:00. «Зенит» - «Аль-Фатех».

Отметим, что «Зенит» после восемнадцати сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.