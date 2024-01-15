Галактионов объяснил уход трёх игроков «Локомотива»

Столичный «Локомотив» не взял на зимние сборы трёх футболистов. Это полузащитники Константин Марадишвили, Дмитрий Рыбчинский и Даниил Куликов. Рулевой «Локо» Михаил Галактионов объяснил такое решение руководства «железнодорожников».

«Кому-то надо перезагрузиться, кому-то получить игровую практику. Так может быть лучше для всех. Руководство посчитало, что необходимы изменения. Они неприятные, но надо принимать решения», - делится Галактионов для «Спорт-Экспресса».

Тренер добавил, что ко всем покинувшим клуб ребятам в «Локомотиве» исключительно положительное отношение.